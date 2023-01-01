Биография

Эми Адамс – актриса и певица из Америки. Обладательница премий «Золотой Глобус» (получила за роль главной героини в трагикомедии «Афера по-американски») в 2013 и 2014 годах (за основную роль в ленте «Большие глаза»). Родилась актриса Эми Адамс в 1974 году в г. Виченца (Италия). Ее отец – военнослужащий, а мать – домохозяйка. Эми в семье стала средней среди многочисленных братьев и сестер. Им часто приходилось переезжать, и в 1982 году ее родители оказались в штате Колорадо. Хотя папа был военнослужащим, он очень любил петь, привив тем самым дочери любовь к музыке и прекрасному. Любимым увлечением девочки стал домашний театр. Сценарии для него писал отец, иногда – мать. Основные роли доставались Эми. В школьные годы девочка увлекалась балетом, гимнастикой, пела в хоре. Переехав в Атланту, дальше продолжала мечтать о балете, но поняла, что музыка и театр ей все же ближе. Дебют на телевидении связан с сатирической ролью в короткометражке «Хромированный крюк». Далее роль Эми Адамс связана с кинолентой «Убийственные красотки». Популярность принесли такие картины: «Поймай меня, если сможешь», «Жестокие игры», где ей досталась главная роль. Режиссеры отметили умение актрисы Эми Адамс проникнуться ролью, полностью в нее вжиться.