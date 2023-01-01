Острые предметы (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Журналистка приезжает в родной город, чтобы найти маньяка и столкнуться с темными тайнами прошлого. Напряженный триллер по мотивам романа Гиллиан Флинн.



Камилла Прикер работает репортером в одной из газет Чикаго. Девушка мечтает о блестящей карьере, но из-за проблем с алкоголем и психической травмы, вызванной смертью младшей сестры, она пока не смогла достичь особых успехов. Однажды главный редактор решает отправить ее в родной город, где происходит серия ужасных убийств маленьких девочек. Но возвращение на родину оказывается для девушки непростым испытанием: дома ее ждут властная и строгая мать Андора, а также сводная сестра-подросток Эмма, которая только притворяется хорошей дочерью, а на самом деле манипулирует людьми. Пока в городе растут напряжение и страх, Камилла должна раскрыть семейн�ые тайны и отыскать маньяка.



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