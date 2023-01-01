Острые предметы (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+59 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 1
- 18+54 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Журналистка приезжает в родной город, чтобы найти маньяка и столкнуться с темными тайнами прошлого. Напряженный триллер по мотивам романа Гиллиан Флинн.
Камилла Прикер работает репортером в одной из газет Чикаго. Девушка мечтает о блестящей карьере, но из-за проблем с алкоголем и психической травмы, вызванной смертью младшей сестры, она пока не смогла достичь особых успехов. Однажды главный редактор решает отправить ее в родной город, где происходит серия ужасных убийств маленьких девочек. Но возвращение на родину оказывается для девушки непростым испытанием: дома ее ждут властная и строгая мать Андора, а также сводная сестра-подросток Эмма, которая только притворяется хорошей дочерью, а на самом деле манипулирует людьми. Пока в городе растут напряжение и страх, Камилла должна раскрыть семейн�ые тайны и отыскать маньяка.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКриминал, Драмы, Зарубежные, Детективы, Мини-сериалы, Триллеры
�Рейтинг
- Режиссёр
Жан-Марк
Валле
- Актриса
Эми
Адамс
- Актриса
Патриша
Кларксон
- Актёр
Крис
Мессина
- ЭСАктриса
Элайза
Сканлен
- МКАктёр
Мэтт
Крэйвен
- Актёр
Генри
Черни
- ТДАктёр
Тейлор
Джон Смит
- МДАктриса
Мэдисон
Девенпорт
- МСАктёр
Мигель
Сандовал
- СЛАктриса
София
Лиллис
- Сценарист
Гиллиан
Флинн
- МНСценарист
Марти
Ноксон
- СБСценарист
Скотт
Браун
- Продюсер
�Эми
Адамс
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ВКПродюсер
Винс
Каландра
- ДПХудожник
Джон
Пэйно
- АФХудожница
Аликс
Фридберг
- Монтажёр
Жан-Марк
Валле
- ЭВМонтажёр
Эмиль
Валле
- РПОператор
Рональд
Планте
- ИБОператор
Ив
Беланже