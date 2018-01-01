Острые предметы (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Редактор отправляет журналистку Камиллу в родные места делать репортаж о потрясших общественность убийствах двух девочек. Там героиню одолевают воспоминания о тяжелом детстве, которые она пытается заглушить с помощью алкоголя и самоповреждений.



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