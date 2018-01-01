Острые предметы. Серия 1
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1-й сезон
1-я серия

Острые предметы (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.42018, Sharp Objects
Триллер, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Редактор отправляет журналистку Камиллу в родные места делать репортаж о потрясших общественность убийствах двух девочек. Там героиню одолевают воспоминания о тяжелом детстве, которые она пытается заглушить с помощью алкоголя и самоповреждений.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Острые предметы»