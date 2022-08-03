Острые предметы (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+59 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 1
- 18+54 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Атмосферный психологический триллер с Эми Адамс в главной роли о детских травмах и тайнах прошлого, которые всегда догоняют тех, кто стремится от них сбежать. Смотрите 1 сезон сериала «Острые предметы» в подписке Amediateka на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с молодой журналисткой по имени Камилла Прикер. Вернувшись в родной городок, она берется за написание статьи об убийствах двух девушек. С каждым новым шагом в поисках правды девушка сталкивается не только с опасностью, но и с собственными внутренними демонами. Ее отношения с матерью и сводной сестрой начинают ухудшаться, раскрывая темные секреты, которые также могут стать ключом к разгадке преступления...
Погрузитесь в мир запутанных отношений и неожиданных поворотов сюжета вместе с нами и смотрите сериал «Острые предметы» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Жан-Марк
Валле
- Актриса
Эми
Адамс
- Актриса
Патриша
Кларксон
- Актёр
Крис
Мессина
- ЭСАктриса
Элайза
Сканлен
- МКАктёр
Мэтт
Крэйвен
- Актёр
Генри
Черни
- ТДАктёр
Тейлор
Джон Смит
- МДАктриса
Мэдисон
Девенпорт
- МСАктёр
Мигель
Сандовал
- СЛАктриса
София
Лиллис
- Сценарист
Гиллиан
Флинн
- МНСценарист
Марти
Ноксон
- СБСценарист
Скотт
Браун
- Продюсер
Эми
Адамс
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ВКПродюсер
Винс
Каландра
- ДПХудожник
Джон
Пэйно
- АФХудожница
Аликс
Фридберг
- Монтажёр
Жан-Марк
Валле
- ЭВМонтажёр
Эмиль
Валле
- РПОператор
Рональд
Планте
- ИБОператор
Ив
Беланже