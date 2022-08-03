Атмосферный психологический триллер с Эми Адамс в главной роли о детских травмах и тайнах прошлого, которые всегда догоняют тех, кто стремится от них сбежать. Смотрите 1 сезон сериала «Острые предметы» в подписке Amediateka на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с молодой журналисткой по имени Камилла Прикер. Вернувшись в родной городок, она берется за написание статьи об убийствах двух девушек. С каждым новым шагом в поисках правды девушка сталкивается не только с опасностью, но и с собственными внутренними демонами. Ее отношения с матерью и сводной сестрой начинают ухудшаться, раскрывая темные секреты, которые также могут стать ключом к разгадке преступления...



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