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Острые предметы
1-й сезон

Острые предметы (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.42018, Sharp Objects 8 серий
Триллер, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Атмосферный психологический триллер с Эми Адамс в главной роли о детских травмах и тайнах прошлого, которые всегда догоняют тех, кто стремится от них сбежать. Смотрите 1 сезон сериала «Острые предметы» в подписке Amediateka на Wink.

В первом сезоне вы познакомитесь с молодой журналисткой по имени Камилла Прикер. Вернувшись в родной городок, она берется за написание статьи об убийствах двух девушек. С каждым новым шагом в поисках правды девушка сталкивается не только с опасностью, но и с собственными внутренними демонами. Ее отношения с матерью и сводной сестрой начинают ухудшаться, раскрывая темные секреты, которые также могут стать ключом к разгадке преступления...

Погрузитесь в мир запутанных отношений и неожиданных поворотов сюжета вместе с нами и смотрите сериал «Острые предметы» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Острые предметы»