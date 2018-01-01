WinkСериалыОстрые предметы1-й сезон6-я серия
Острые предметы (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
8.42018, Sharp Objects
Триллер, Драма18+
Сезоны и серии
- 18+59 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 1
- 18+54 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Острые предметы
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Редактор отправляет журналистку Камиллу в родные места делать репортаж о потрясших общественность убийствах двух девочек. Там героиню одолевают воспоминания о тяжелом детстве, которые она пытается заглушить с помощью алкоголя и самоповреждений.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Жан-Марк
Валле
- Актриса
Эми
Адамс
- Актриса
Патриша
Кларксон
- Актёр
Крис
Мессина
- ЭСАктриса
Элайза
Сканлен
- МКАктёр
Мэтт
Крэйвен
- Актёр
Генри
Черни
- ТДАктёр
Тейлор
Джон Смит
- МДАктриса
Мэдисон
Девенпорт
- МСАктёр
Мигель
Сандовал
- СЛАктриса
София
Лиллис
- Сценарист
Гиллиан
Флинн
- МНСценарист
Марти
Ноксон
- СБСценарист
Скотт
Браун
- Продюсер
Эми
Адамс
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ВКПродюсер
Винс
Каландра
- ДПХудожник
Джон
Пэйно
- АФХудожница
Аликс
Фридберг
- Монтажёр
Жан-Марк
Валле
- ЭВМонтажёр
Эмиль
Валле
- РПОператор
Рональд
Планте
- ИБОператор
Ив
Беланже