Биография

Бриттани Мерфи — актриса и продюсер. Номинант премии Teen Choice Awards и премии «Молодой Голливуд» за выдающееся исполнение женских ролей. Родилась в Атланте 10 ноября 1977 года. Бриттани начала участвовать в театральных постановках в 9 лет. Она выступала в городском театре, играя в мюзиклах. Во время учебы в школе ходила на кастинги, где отбирали актрис для съемок в рекламе, и смогла пройти отбор в видеоролик для сети пиццерий. Чтобы у девушки было больше шансов сделать карьеру в киноиндустрии, семья переехала в Калифорнию. Там будущая звезда получила первую небольшую роль на телевидении в шоу «Блоссом». Мерфи пробовала себя в разных жанрах: солировала в музыкальной группе, записывалась как певица для саундтреков к фильмам, озвучивала персонажей мультфильмов и компьютерных игр. У Бриттани Мерфи роли в 63 художественных фильмах и сериалах. Кульминацией в ее творческой биографии стала музыкальная драма «8 миля», где молодая актриса сыграла главную роль, убедительно показав, как сложно пробиться наверх тем, кто живет в бедных кварталах пригорода. Фильм получил «Оскара», а Бриттани — награду за талантливое исполнение роли Алекс. Крупные работы у Мерфи были в фильмах «Городские девчонки», «Город грехов», «Мертвая девушка».