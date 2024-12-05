Шоссе
Wink
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Шоссе
7.71996, Freeway
Триллер, Драма99 мин18+

Шоссе (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Ванесса - трудный и в тоже время несчастный подросток: мать - проститутка и наркоманка, отчим - наркоман и ублюдок, изнасиловавший падчерицу, когда ей было 11 лет. После очередного ареста родителей она сбегает из дома и пытается добраться до своей бабушки в Лос-Анджелес.

Некий психиатр Боб Вулвертон, предлагает подбросить Ванессу до Западного побережья. В это время на шоссе подстерегает своих жертв сексуальный маньяк и убийца несовершенолетних девочек. Ванесса становится мишенью преступника, и её ждет смертельная опасность.

Страна
США, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шоссе»