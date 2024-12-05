Шоссе (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Ванесса - трудный и в тоже время несчастный подросток: мать - проститутка и наркоманка, отчим - наркоман и ублюдок, изнасиловавший падчерицу, когда ей было 11 лет. После очередного ареста родителей она сбегает из дома и пытается добраться до своей бабушки в Лос-Анджелес.
Некий психиатр Боб Вулвертон, предлагает подбросить Ванессу до Западного побережья. В это время на шоссе подстерегает своих жертв сексуальный маньяк и убийца несовершенолетних девочек. Ванесса становится мишенью преступника, и её ждет смертельная опасность.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МБРежиссёр
Мэттью
Брайт
- Актёр
Кифер
Сазерленд
- Актриса
Риз
Уизерспун
- ВБАктёр
Вольфганг
Бодисон
- Актёр
Дэн
Хедайя
- Актриса
Аманда
Пламмер
- Актриса
Брук
Шилдс
- МТАктёр
Майкл
Т. Уайсс
- Актёр
Боким
Вудбайн
- ГДАктёр
Гильермо
Диас
- Актриса
Бриттани
Мерфи
- СЛАктёр
Сидни
Лэссик
- АЮАктриса
Аланна
Юбак
- СБАктриса
Сьюзэн
Барнс
- КФАктриса
Кончата
Феррелл
- ТСАктриса
Тара
Сабкофф
- МБСценарист
Мэттью
Брайт
- МЭПродюсер
Марк
Эзралоу
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- ДХПродюсер
Дэн
Халстед
- КХПродюсер
Крис
Хэнли
- ДКПродюсер
Дональд
Кушнер
- ПЛПродюсер
Питер
Лок
- АМПродюсер
Адам
Меримс
- РРПродюсер
Ричард
Рутовски
- Продюсер
Оливер
Стоун
- БУПродюсер
Брэд
Уаймэн
- ПБХудожница
Памела
Б. Уорнер
- МЛХудожница
Мерри
Лосон
- МХМонтажёр
Мэйзи
Хой
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман