Биография

Риз Уизерспун — американская актриса, продюсер, основатель нескольких благотворительных фондов. Родилась в Новом Орлеане 22 марта 1976 года. Первые четыре года жизни будущая кинодеятельница провела в Германии, где ее отец служил в армии. Затем семья переехала в Америку и обосновалась в штате Теннесси. В 7 лет Риз уже снималась в рекламе и решила обучаться актерскому мастерству. Она закончила школу для девочек Харпетт Холл, где была отличницей и членом команды черлидеров. Поступила в Стэнфорде, но вскоре решила прервать обучение ради актерской карьеры. Первую значимую роль Риз Уизерспун получила в 1990 году в фильме «Человек на Луне», за работу в котором была награждена премией «Молодой актер». Мировую славу Риз Уизерспун принесла кинолента «Блондинка в законе». Также актриса успела сняться в фильмах «Выскочка», «Американский психопат», «Стильная штучка», «Врожденный порок», «Утреннее шоу», «Излом времени» и «Значит, война».