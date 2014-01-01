Исчезнувшая
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Исчезнувшая

Исчезнувшая (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.52014, Gone Girl
Триллеры, Драмы143 мин18+

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Сюжет

Фильм «Исчезнувшая» — детективный триллер Дэвида Финчера о загадочном исчезновении женщины в день годовщины брака. В главных ролях Бен Аффлек и Розамунда Пайк.

Ник и Эми представляют собой идеальную супружескую пару. Несколько лет назад они познакомились на светской вечеринке и сразу понравились друг другу. Чтобы разнообразить скучную семейную рутину, каждый год Эми придумывает игру с поиском сокровищ, в которой Ник должен разгадывать загадки, связанные со значимыми событиями их совместной жизни, а в конце квеста он всегда получает памятный приз. Однако на пятилетие свадьбы вместо романтического подарка мужчине приходится искать собственную жену. Улики, найденные в доме, указывают на то, что Эми похитили. Под подозрением оказывается сам Ник.

Удастся ли бедному супругу разобраться в происходящем и найти пропавшую женщину, узнаете в атмосферном триллере «Исчезнувшая» — фильм смотреть онлайн бесплатно можно на Wink прямо сейчас!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Исчезнувшая»

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