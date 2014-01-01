Исчезнувшая (фильм, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм «Исчезнувшая» — детективный триллер Дэвида Финчера о загадочном исчезновении женщины в день годовщины брака. В главных ролях Бен Аффлек и Розамунда Пайк.
Ник и Эми представляют собой идеальную супружескую пару. Несколько лет назад они познакомились на светской веч�еринке и сразу понравились друг другу. Чтобы разнообразить скучную семейную рутину, каждый год Эми придумывает игру с поиском сокровищ, в которой Ник должен разгадывать загадки, связанные со значимыми событиями их совместной жизни, а в конце квеста он всегда получает памятный приз. Однако на пятилетие свадьбы вместо романтического подарка мужчине приходится искать собственную жену. Улики, найденные в доме, указывают на то, что Эми похитили. Под подозрением оказывается сам Ник.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Финчер
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- Актёр
Тайлер
Перри
- Актриса
Кэрри
Кун
- КДАктриса
Ким
Диккенс
- Актёр
Патрик
Фьюджит
- ДКАктёр
Дэвид
Кленнон
- ЛБАктриса
Лиза
Бейнс
- МПАктриса
Мисси
Пайл
- Сценарист
Гиллиан
Флинн
- Продюсер
Сиан
Чаффин
- Продюсер
Джошуа
Донен
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Продюсер
Риз
Уизерспун
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- СЧХудожница
Сью
Чань
- ТСХудожница
Триш
Саммервилл
- ДВХудожница
Джина
Васкес
- КБМонтажёр
Кирк
Бакстер
- ДКОператор
Джефф
Кроненвет
- ТРКомпозитор
Трент
Резнор
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс