Исчезнувшая (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Исчезнувшая» — детективный триллер Дэвида Финчера о загадочном исчезновении женщины в день годовщины брака. В главных ролях Бен Аффлек и Розамунда Пайк.



Ник и Эми представляют собой идеальную супружескую пару. Несколько лет назад они познакомились на светской веч�еринке и сразу понравились друг другу. Чтобы разнообразить скучную семейную рутину, каждый год Эми придумывает игру с поиском сокровищ, в которой Ник должен разгадывать загадки, связанные со значимыми событиями их совместной жизни, а в конце квеста он всегда получает памятный приз. Однако на пятилетие свадьбы вместо романтического подарка мужчине приходится искать собственную жену. Улики, найденные в доме, указывают на то, что Эми похитили. Под подозрением оказывается сам Ник.



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