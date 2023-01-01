WinkРозамунд Пайк
Розамунд Пайк
Rosamund Pike
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 27 января 1979 г. (46 лет)
Фильмография
Актриса
- 8.4
Аферистка2020, 112 мин
- 7.7
Семейный брак2019
- 8.3
Точка невозврата2018, 104 минБесплатно
- 9.1
Недруги2017, 127 минБесплатно
- 8.0
Каникулы мечты2014, 91 мин
- 8.7
Путешествие Гектора в поисках счастья2014, 114 мин
- 8.2
Долгое падение2013, 91 мин
- 9.0
Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка2011, 97 мин
- 8.5
По версии Барни2010, 128 минБесплатно
- 9.5
Гордость и предубеждение2005, 121 мин