Аферистка
Wink
Фильмы
Аферистка
8.42020, I Care a Lot
Триллер, Драма112 мин18+

Фильм Аферистка (2020)

О фильме

Циничный триллер о противостоянии аферистов с Питером Динклейджем и Розамунд Пайк в главных ролях.

Марла — профессиональная обманщица. Уже давно она пользуется отлаженной схемой: получает опекунство над зажиточными пенсионерами и распоряжается их имуществом. Своим успехом она обязана интеллекту, связям и бескомпромиссности, однако очередная подопечная Марлы, Дженнифер Питерсон, оказывается крепким орешком. Не так-то просто отправить бабулю с характером в дом престарелых, особенно после того, как в офисе Марлы появляются странные люди, требующие остановиться и отстать от старушки. Но женщина не привыкла проигрывать и готова пойти до конца.

Кто заботится о добродушной старушке и в какую игру ввязалась Марла? Фильм «Аферистка» смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аферистка»