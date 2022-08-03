Фильм Аферистка (2020)

Циничный триллер о противостоянии аферистов с Питером Динклейджем и Розамунд Пайк в главных ролях.



Марла — профессиональная обманщица. Уже давно она пользуется отлаженной схемой: получает опекунство над зажиточными пенсионерами и распоряжается их имуществом. Своим успехом она обязана интеллекту, связям и бескомпромиссности, однако очередная подопечная Марлы, Дженнифер Питерсон, оказывается крепким орешком. Не так-то просто отправить бабулю с характером в дом престарелых, особенно после того, как в офисе Марлы появляются странные люди, требующие остановиться и отстать от старушки. Но женщина не привыкла проигрывать и готова пойти до конца.



Кто заботится о добродушной старушке и в какую игру ввязалась Марла? Фильм «Аферистка» смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.

