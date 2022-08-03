Фильм Аферистка (2020)
О фильме
Циничный триллер о противостоянии аферистов с Питером Динклейджем и Розамунд Пайк в главных ролях.
Марла — профессиональная обманщица. Уже давно она пользуется отлаженной схемой: получает опекунство над зажиточными пенсионерами и распоряжается их имуществом. Своим успехом она обязана интеллекту, связям и бескомпромиссности, однако очередная подопечная Марлы, Дженнифер Питерсон, оказывается крепким орешком. Не так-то просто отправить бабулю с характером в дом престарелых, особенно после того, как в офисе Марлы появляются странные люди, требующие остановиться и отстать от старушки. Но женщина не привыкла проигрывать и готова пойти до конца.
Кто заботится о добродушной старушке и в какую игру ввязалась Марла? Фильм «Аферистка» смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Дж.
Блэйксон
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- ЭГАктриса
Эйса
Гонсалес
- Актриса
Дайэнн
Уист
- Актёр
Крис
Мессина
- ИУАктёр
Исайя
Уитлок мл.
- МБАктёр
Мэйкон
Блэр
- Актриса
Алисия
Уитт
- ДЯАктёр
Дэмиэн
Янг
- НЛАктёр
Николас
Логан
- Сценарист
Дж.
Блэйксон
- ААПродюсер
Андреа
Аджемиан
- Продюсер
Дж.
Блэйксон
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чуракова
- МККомпозитор
Марк
Канэм