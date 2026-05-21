Грязные деньги
Wink
Фильмы
Грязные деньги
8.42026, In the Grey
Боевик, Триллер96 мин18+

Грязные деньги (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме

«Грязные деньги» (2026) — новый комедийный боевик Гая Ричи. Захватывающий экшен, фирменный юмор, харизматичные герои и звездный актерский состав — вот чем цепляет фильм «Грязные деньги».

Двум специалистам по «особым ситуациям» Бронко и Сиду поручают вернуть миллиард долларов, украденный магнатом Салазаром. Преступник скрывается на частном острове вместе с целой армией профессиональных телохранителей и наемников. Бронко и Сиду придется использовать весь боевой арсенал и вспомнить все известные им уловки, чтобы вернуть деньги их владельцу и спасти свою начальницу Рейчел, которую берет в заложницы Салазар.

Любая ошибка может стоить жизни! Смогут ли Бронко и Сид обхитрить противника или придется действовать силой? Смотреть «Грязные деньги» можно в онлайн-кинотеатре Wink!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Грязные деньги»