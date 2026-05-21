Грязные деньги (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
«Грязные деньги» (2026) — новый комедийный боевик Гая Ричи. Захватывающий экшен, фирменный юмор, харизматичные герои и звездный актерский состав — вот чем цепляет фильм «Грязные деньги».
Двум специалистам по «особым ситуациям» Бронко и Сиду поручают вернуть миллиард долларов, украденный магнатом Салазаром. Преступник скрывается на частном острове вместе с целой армией профессиональных телохранителей и наемников. Бронко и Сиду придется использовать весь боевой арсенал и вспомнить все известные им уловки, чтобы вернуть деньги их владельцу и спасти свою начальницу Рейчел, которую берет в заложницы Салазар.
Любая ошибка может стоить жизни! Смогут ли Бронко и Сид обхитрить противника или придется действовать силой? Смотреть «Грязные деньги» можно в онлайн-кинотеатре Wink!
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Триллер
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актёр
Генри
Кавилл
- ЭГАктриса
Эйса
Гонсалес
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актёр
Фишер
Стивенс
- КБАктёр
Карлос
Бардем
- ДВАктёр
Джейсон
Вонг
- ЭДАктёр
Эммет
Джей Скэнлэн
- Актёр
Кристофер
Хивью
- КОАктёр
Кристиан
Очоа
- МААктёр
Мохаммед
Аль Турки
- РМАктриса
Райя
Мэддин
- ГБАктёр
Гонсало
Боуза
- ККАктёр
Карлос
Клаумансмёллер
- ДДАктёр
Даррелл
Д’Силва
- МКАктёр
Макс
Кин
- Сценарист
Гай
Ричи
- АЭПродюсер
Айван
Эткинсон
- ДФПродюсер
Джон
Фридберг
- Продюсер
Гай
Ричи
- СБХудожница
Синтия
Бутрос
- МГХудожница
Мар
Гарсия
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- ЭУОператор
Эд
Уайлд
- КБКомпозитор
Кристофер
Бенстед