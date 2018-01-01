Wink
Фильмы
Грязные деньги
Актёры и съёмочная группа фильма «Грязные деньги»

Актёры и съёмочная группа фильма «Грязные деньги»

Режиссёры

Гай Ричи

Гай Ричи

Guy Ritchie
Режиссёр

Актёры

Джейк Джилленхол

Джейк Джилленхол

Jake Gyllenhaal
Актёр
Генри Кавилл

Генри Кавилл

Henry Cavill
Актёр
Эйса Гонсалес

Эйса Гонсалес

Eiza González
Актриса
Розамунд Пайк

Розамунд Пайк

Rosamund Pike
Актриса
Фишер Стивенс

Фишер Стивенс

Fisher Stevens
Актёр
Карлос Бардем

Карлос Бардем

Carlos Bardem
Актёр
Джейсон Вонг

Джейсон Вонг

Jason Wong
Актёр
Эммет Джей Скэнлэн

Эммет Джей Скэнлэн

Emmett J Scanlan
Актёр
Кристофер Хивью

Кристофер Хивью

Kristofer Hivju
Актёр
Кристиан Очоа

Кристиан Очоа

Christian Ochoa Lavernia
Актёр
Мохаммед Аль Турки

Мохаммед Аль Турки

Mohammed Al Turki
Актёр
Райя Мэддин

Райя Мэддин

Rana Alamuddin
Актриса
Гонсало Боуза

Гонсало Боуза

Gonzalo Bouza
Актёр
Карлос Клаумансмёллер

Карлос Клаумансмёллер

Karlos Klaumannsmoller
Актёр
Даррелл Д’Силва

Даррелл Д’Силва

Darrell D'Silva
Актёр
Макс Кин

Макс Кин

Max Keene
Актёр

Сценаристы

Гай Ричи

Гай Ричи

Guy Ritchie
Сценарист

Продюсеры

Айван Эткинсон

Айван Эткинсон

Ivan Atkinson
Продюсер
Джон Фридберг

Джон Фридберг

John Friedberg
Продюсер
Гай Ричи

Гай Ричи

Guy Ritchie
Продюсер

Художники

Синтия Бутрос

Синтия Бутрос

Cynthia Boutros
Художница
Мар Гарсия

Мар Гарсия

Mar García
Художница

Монтажёры

Мартин Уолш

Мартин Уолш

Martin Walsh
Монтажёр

Операторы

Эд Уайлд

Эд Уайлд

Ed Wild
Оператор

Композиторы

Кристофер Бенстед

Кристофер Бенстед

Christopher Benstead
Композитор