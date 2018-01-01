Биография

Кристофер Хивью — норвежский актер, который также известен у себя на родине как сценарист и продюсер. Всемирную популярность ему принесла роль Тормунда в сериале «Игра престолов». Родился в Осло 7 декабря 1978 года. Мальчик появился на свет в семье артистов, тем не менее не грезил актерской карьерой с малых лет. Более того, после школы он решил одновременно получать два образования — юридическое и журналистское. Тем не менее гены взяли свое, и Кристофер пошел учиться в филиал ГИТИСа, расположенный в Дании. За время учебы Кристофер Хивью успел сняться в нескольких короткометражках и лишь спустя несколько лет принял участие в заметных проектах — это «Нечто» и «После нашей эры». Затем случилась «Игра престолов», и персонаж, сыгранный Кристофером, запомнился каждому зрителю — харизматичный рыжий бородач быстро очаровал аудиторию сериала. Так как роль была второстепенной, у актера было время, чтобы поучаствовать и в других проектах, среди которых можно выделить «Лиллехаммер», «Форс-мажор» и «Выжить в Арктике». На волне успеха Кристофер попал даже в «Форсаж-8». Также его можно увидеть в сериалах «Ведьмак» и «Джентльмены», а также нашумевшем комедийном ужастике «Кокаиновый медведь».