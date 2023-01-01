Биография

Джейк Джилленхол — американский актер. Родился в Лос-Анджелесе 19 декабря 1980 года. Джилленхол вырос в голливудской семье: его мама — актриса и сценарист, а отец — режиссер. Несмотря на то, что актер с детства играл в кино, он также работал и спасателем, и официантом в ресторане. Артист окончил школу Гарвард-Вестлейк в Лос-Анджелесе в 1998 году, затем поступил в Колумбийский университет, где училась его сестра. С детства Джейк Джилленхол появлялся в эпизодических ролях в кино. Прорывом для актера стала главная роль в фильме «Донни Дарко». Участие в таких картинах, как «Послезавтра» и «Миля лунного света», закрепило за актером статус восходящей звезды. В ленте «Горбатая гора» о любви двух ковбоев он продемонстрировал силу своего таланта, чем заслужил признание критиков. Среди лучших работ Джилленхола роли в таких фильмах, как «Морпехи», «Зодиак», «Братья» и «Под покровом ночи».