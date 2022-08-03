Дать дуба в округе Юба (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Жительницу американской глубинки Сью Баттонс как будто бы никто не замечает. Близкие не помнят про еe день рождения, а муж и вовсе бежит с цветами к другой в праздник законной жены. Впрочем, вскоре изменник внезапно умирает, и у миссис Баттонс рождается план, как привлечь внимание к собственной персоне. Она прячет тело «благоверного» и заявляет на ТВ об исчезновении любимого супруга.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ТТРежиссёр
Тейт
Тейлор
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актриса
Мила
Кунис
- Актриса
Реджина
Холл
- ААктриса
Аквафина
- ВСАктриса
Ванда
Сайкс
- Актриса
Эллен
Баркин
- Актёр
Мэттью
Модайн
- ДСАктёр
Джимми
Симпсон
- КСАктёр
Кеонг
Сим
- Актриса
Джульетт
Льюис
- АИСценарист
Аманда
Идоко
- Продюсер
Джейк
Джилленхол
- ФЛПродюсер
Франклин
Леонард
- ДНПродюсер
Джон
Норрис
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ЛДМонтажёр
Люси
Дональдсон
- КВОператор
Кристина
Ворос
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил