Дать дуба в округе Юба
Wink
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Дать дуба в округе Юба
7.52021, Breaking News in Yuba County
Триллер, Детектив92 мин18+

Дать дуба в округе Юба (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Жительницу американской глубинки Сью Баттонс как будто бы никто не замечает. Близкие не помнят про еe день рождения, а муж и вовсе бежит с цветами к другой в праздник законной жены. Впрочем, вскоре изменник внезапно умирает, и у миссис Баттонс рождается план, как привлечь внимание к собственной персоне. Она прячет тело «благоверного» и заявляет на ТВ об исчезновении любимого супруга.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дать дуба в округе Юба»