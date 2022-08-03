Дать дуба в округе Юба (фильм, 2021) смотреть онлайн

Жительницу американской глубинки Сью Баттонс как будто бы никто не замечает. Близкие не помнят про еe день рождения, а муж и вовсе бежит с цветами к другой в праздник законной жены. Впрочем, вскоре изменник внезапно умирает, и у миссис Баттонс рождается план, как привлечь внимание к собственной персоне. Она прячет тело «благоверного» и заявляет на ТВ об исчезновении любимого супруга.

