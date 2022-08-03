7.62001, Donnie Darko
Фантастика, Триллер108 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Донни Дарко (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
К своим 16 годам старшеклассник Донни уже знает, что такое смерть. После несчастного случая, едва не стоившего ему жизни, Донни открывает в себе способности изменять время и судьбу. Произошедшие с ним перемены пугают его окружение — родителей, сестер, учителей, друзей и любимую девушку.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- РКРежиссёр
Ричард
Келли
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актриса
Джена
Мэлоун
- Актриса
Мэгги
Джилленхол
- ММАктриса
Мэри
Макдоннелл
- ХОАктёр
Холмс
Осборн
- Актёр
Патрик
Суэйзи
- Актёр
Ноа
Уайли
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- ДДАктёр
Джеймс
Дювал
- КРАктриса
Кэтрин
Росс
- РКСценарист
Ричард
Келли
- Продюсер
Нэнси
Джувонен
- ШМПродюсер
Шон
Маккиттрик
- АХХудожник
Алек
Хэммонд
- ЭФХудожница
Эйприл
Ферри
- СБМонтажёр
Сэм
Бауэр
- ЭСМонтажёр
Эрик
Страндт
- СБОператор
Стивен
Б. Постер
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс