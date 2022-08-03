К своим 16 годам старшеклассник Донни уже знает, что такое смерть. После несчастного случая, едва не стоившего ему жизни, Донни открывает в себе способности изменять время и судьбу. Произошедшие с ним перемены пугают его окружение — родителей, сестер, учителей, друзей и любимую девушку.

