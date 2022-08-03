Донни Дарко
Wink
Фильмы
Донни Дарко
7.62001, Donnie Darko
Фантастика, Триллер108 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Донни Дарко (фильм, 2001) смотреть онлайн

О фильме

К своим 16 годам старшеклассник Донни уже знает, что такое смерть. После несчастного случая, едва не стоившего ему жизни, Донни открывает в себе способности изменять время и судьбу. Произошедшие с ним перемены пугают его окружение — родителей, сестер, учителей, друзей и любимую девушку.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Донни Дарко»