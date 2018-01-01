Биография

Ноа Уайли — американский актер, снимающийся в сериалах и полнометражном кино. Номинировался на «Золотой глобус», «Эмми» и «Сатурн», многократный обладатель премии Гильдии киноактеров. Родился в Лос-Анджелесе 4 июня 1971 года. Еще учась в школе, заинтересовался актерской игрой. Для получения профессионального образования выбрал университет, где преподавали театральное мастерство. Он не только учился играть на сцене, но и писал пьесы. После университета Ноа Уайли начал активно ходить по кастингам, но ему предлагали лишь эпизодические роли в фильмах и сериалах. Так он попал в актерский состав ленты «Несколько хороших парней», которую впоследствии номинировали на «Оскар». Участие в таком проекте принесло результат — актера заметили и пригласили в сериал «Скорая помощь». В нем он проработает 11 сезонов, станет известным и получит множество номинаций на кинопремии. Параллельно актер принимал участие и в других проектах — «Друзья», «Пираты Силиконовой долины», «Донни Дарко», «Белый олеандр». Также он сыграл главную роль в нескольких частях приключенческого фильма «Библиотекарь», а позднее появился в сериале-продолжении сюжетной линии. Помимо этого, Ноа снялся в популярном сериале «Рухнувшие небеса».