Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона
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Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона

Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.12006, Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона
Фэнтези, Мелодрама87 мин18+

О фильме

Искатель приключений и сотрудник секретной библиотеки Флинн Карсен пускается в долгое путешествие, чтобы найти книгу, дающую власть над пространством и временем. Фэнтезийный экшен «Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона» — фильм о новых похождениях смотрителя самой большой коллекции артефактов в мире.

Флинн Карсен все еще трудится в таинственной библиотеке, где находят приют волшебные артефакты из разных уголков планеты. Когда из Египта приходит зашифрованный свиток, он не сразу понимает, какое сокровище попало к нему в руки. Но вскоре его квартиру грабят неизвестные, забрав таинственный предмет себе. Только тогда Флинн осознает, что это была карта к «Ключу Соломона» — древнему фолианту, способному дать владельцу невероятную силу. Нельзя допустить, чтобы такой артефакт попал не в те руки, поэтому Флинн должен во что бы то ни стало остановить воров.

Какие испытания ожидают его на пути, расскажет фильм «Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона» (2006) на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона»