Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона (фильм, 2006) смотреть онлайн
О фильме
Искатель приключений и сотрудник секретной библиотеки Флинн Карсен пускается в долгое путешествие, чтобы найти книгу, дающую власть над пространством и временем. Фэнтезийный экшен «Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона» — фильм о новых похождениях смотрителя самой большой коллекции артефактов в мире.
Флинн Карсен все еще трудится в таинственной библиотеке, где находят приют волшебные артефакты из разных уголков планеты. Когда из Египта приходит зашифрованный свиток, он не сразу понимает, какое сокровище попало к нему в руки. Но вскоре его квартиру грабят неизвестные, забрав таинственный предмет себе. Только тогда Флинн осознает, что это была карта к «Ключу Соломона» — древнему фолианту, способному дать владельцу невероятную силу. Нельзя допустить, чтобы такой артефакт попал не в те руки, поэтому Флинн должен во что бы то ни стало остановить воров.
Какие испытания ожидают его на пути, расскажет фильм «Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона» (2006) на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Джонатан
Фрейкс
- Актёр
Ноа
Уайли
- ГААктриса
Габриель
Анвар
- Актёр
Боб
Ньюхарт
- Актриса
Джейн
Кертин
- ОДАктриса
Олимпия
Дукакис
- ЭААктёр
Эрик
Авари
- РФАктёр
Роберт
Фоксуорт
- ЗМАктёр
Зан
Маккларнон
- ЛБАктриса
Лиза
Бреннер
- ДНСценарист
Дэвид
Н. Титчер
- МСПродюсер
Майкл
С. Мёрфи
- Продюсер
Ноа
Уайли
- ПФПродюсер
Пол
Ф. Бернард
- Продюсер
Дин
Девлин
- ДСХудожница
Дайана
Силлерс
- ЭЗХудожник
Эрни
Зеегерс
- ДСМонтажёр
Дэвид
Сигел
- УЛОператор
Уолт
Ллойд
- ДЛКомпозитор
Джозеф
ЛоДука