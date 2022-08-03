Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона (фильм, 2006) смотреть онлайн

Искатель приключений и сотрудник секретной библиотеки Флинн Карсен пускается в долгое путешествие, чтобы найти книгу, дающую власть над пространством и временем. Фэнтезийный экшен «Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона» — фильм о новых похождениях смотрителя самой большой коллекции артефактов в мире.



Флинн Карсен все еще трудится в таинственной библиотеке, где находят приют волшебные артефакты из разных уголков планеты. Когда из Египта приходит зашифрованный свиток, он не сразу понимает, какое сокровище попало к нему в руки. Но вскоре его квартиру грабят неизвестные, забрав таинственный предмет себе. Только тогда Флинн осознает, что это была карта к «Ключу Соломона» — древнему фолианту, способному дать владельцу невероятную силу. Нельзя допустить, чтобы такой артефакт попал не в те руки, поэтому Флинн должен во что бы то ни стало остановить воров.



Какие испытания ожидают его на пути, расскажет фильм «Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона» (2006) на Wink.

