Биография

Боб Ньюхарт — американский актер, комик. Награжден премиями «Грэмми», «Эмми» и Призом Марка Твена. Имеет именную звезду на Аллее Славы в Голливуде. Родился в Оук-Парке 5 сентября 1929 года. Джордж Роберт, а именно таково настоящее имя Ньюхарта, вырос в многодетной семье, исповедующей католическую веру. После школы Боб получил степень бакалавра в сфере бизнеса в Чикагском университете Лойолы. Затем была срочная служба в армии и учеба в юридической школе его родного университета. Однако Ньюхарт не завершил обучение и поступил на работу в фирму по производству стройматериалов. Работа бухгалтера не прельщала молодого человека, и позже он стал копирайтером на телевидении — писал рекламные тексты. Именно эти тексты вдохновили Боба на создание юмористических скетчей и выступление с ними в качестве стендап-комика. Этот опыт был успешным, и вскоре на телевидении вышло шоу Bob Newhart Show, которое получило награду. Боб становится телезвездой и появляется в кинофильмах. Больше всего Боба Ньюхарта прославило участие в картинах «Блондинка в законе 2», «Библиотекарь: В поисках Копья судьбы», «Несносные боссы» и сериалах «Отчаянные домохозяйки», «Теория Большого взрыва» и «Детство Шелдона». Кроме того, актер сыграл в фильмах «В ясный день увидишь вечность…», «Маленькая мисс Маркер», «Пять» и сериалах «Скорая помощь», «Красотки в Кливленде», «Морская полиция: Спецотдел». Ньюхарт также озвучил персонажей мультфильмов «Спасатели», «Симпсоны», «Олененок Рудольф», «Однажды в студии».