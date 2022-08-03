Флинн Карсен пытается остановить бывших разведчиков из КГБ, которые собираются воскресить Дракулу. Приключенческое фэнтези «Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши» — фильм, завершающий оригинальную трилогию о смотрителе магической библиотеки могущественных артефактов.



Спасая волшебные артефакты и пополняя ими экспозицию Библиотеки, Флинн Карсен начинает чувствовать выгорание. Постоянная работа вредит его отношениям с девушкой, и коллеги отправляют его в заслуженный отпуск. Однако поездка в Новый Орлеан заканчивается встречей с местной певицей, которая рассказывает Финну, что миру грозит опасность. Бывшие советские разведчики собираются вернуть СССР, воскресив Влада Дракулу при помощи иудовой чаши. И только работник Библиотеки может их остановить.



Сможет ли Финн остановить вампирскую угрозу, расскажет фильм «Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши» (2008), доступный в онлайн-кинотеатре Wink.

