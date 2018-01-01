Джейн Кертин

Биография

Джейн Куртин — американская актриса и комик. Обладательница наград «Эмми». В 1986 году включена в список «Лучшие актеры и актрисы прайм-тайм всех времен» Родилась в Кембридже 6 сентября 1947 года. Куртин выросла в городе Уэлсли и в 1965 году окончила дневную школу Святого Сердца в Ньютоне. Получила степень в колледже Элизабет Сетон в Нью-Йорке, училась в Северо-Восточном университете. Работала послом национального комитета США в ЮНИСЕФ. В 1968 году решила заняться комедией и бросила колледж. Джейн выступала на Бродвее, озвучивала аудиокниги и мультфильмы «Яйцеголовые», «Муравей Антц», «Кибермир», «Говард и Замерзшее королевство», вела премии. Джейн Куртин известна по ролям в таких проектах, как комедии «Как победить дороговизну жизни», «Кейт и Элли», «Копы в юбках», «Вместе мы - ух, сила», «Фея-крестная», драмы «Кандида», «Запретная любовь», «Тэд», «Наш город», «Фортуна Джеральдины», «Бруклинский Лобстер», «Рекс — не ваш адвокат», «Помнить все», мелодрамы «О Си и Стигги», «Все возможно, бэби!», «Люблю тебя, чувак», «Я не знаю, как она делает это», фантастика «Яйцеголовые», «Третья планета от Солнца», авантюрная франшиза «Библиотекарь: В поисках копья судьбы», «Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона» и завершение приключенческой трилогии «Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши», драмеди «Сможете ли вы меня простить?», легкий ромком «Ода радости» и романтическая драмеди «Дрянные старушки».