Джулс (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Трогательная фантастическая комедия «Джулс» — фильм 2023 года о необычной дружбе и второй молодости.
Пожилой вдовец Милтон ведет тихую жизнь в маленьком городке. Все меняется, когда однажды на заднем дворе его дома терпит крушение летающая тарелка, а в ней — инопланетянин Джулс. Милтон не чувствует страха и решает приютить незваного гостя, не подозревая, как это изменит жизнь. Постепенно между ними возникает удивительная дружба. Инопланетянин помогает Милтону и его пожилым соседкам взглянуть на мир иначе, вспомнить о мечтах и обрести смысл в зрелом возрасте. Но когда о существовании Джулса узнает правительство, пенсионерам предстоит защитить своего нового друга.
Если вы соскучились по доброму, уютному кино, обратите внимание на «Джулс». Смотреть его стоит хотя бы ради того, чтобы вспомнить: чудеса случаются тогда, когда их совсем не ждешь.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- МТРежиссёр
Марк
Тёртлтауб
- Актёр
Бен
Кингсли
- ХСАктриса
Харриет
Сэнсом Харрис
- Актриса
Джейн
Кертин
- ТКАктёр
Тедди
Каньес
- НКАктёр
Нареа
Кан
- ЭДАктёр
Эдвард
Джеймс Хайланд
- ББАктриса
Блэр
Бэйкер
- ДААктёр
Джошуа
Арден
- ДСАктёр
Джон
Скелли
- ККАктёр
Кристофер
Кин Келли
- ЗУАктриса
Зои
Уинтерс
- ДКАктриса
Джейд
Квон
- ОМАктёр
Оби
Меррилиз
- АДАктриса
Анна
Джордж
- МБПродюсер
Майкл
Б. Кларк
- ДЛПродюсер
Дебора
Либлинг
- МТПродюсер
Марк
Тёртлтауб
- СДХудожница
Стэйси
Джэнсен
- ЧМХудожница
Чериш
Магеннис
- КНОператор
Кристофер
Норр
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман