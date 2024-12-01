Джулс (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Джулс
Фантастика, Драма83 мин18+

Джулс (фильм, 2023)

О фильме

Трогательная фантастическая комедия «Джулс» — фильм 2023 года о необычной дружбе и второй молодости.

Пожилой вдовец Милтон ведет тихую жизнь в маленьком городке. Все меняется, когда однажды на заднем дворе его дома терпит крушение летающая тарелка, а в ней — инопланетянин Джулс. Милтон не чувствует страха и решает приютить незваного гостя, не подозревая, как это изменит жизнь. Постепенно между ними возникает удивительная дружба. Инопланетянин помогает Милтону и его пожилым соседкам взглянуть на мир иначе, вспомнить о мечтах и обрести смысл в зрелом возрасте. Но когда о существовании Джулса узнает правительство, пенсионерам предстоит защитить своего нового друга.

Если вы соскучились по доброму, уютному кино, обратите внимание на «Джулс». Смотреть его стоит хотя бы ради того, чтобы вспомнить: чудеса случаются тогда, когда их совсем не ждешь.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

