Джулс (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Трогательная фантастическая комедия «Джулс» — фильм 2023 года о необычной дружбе и второй молодости.



Пожилой вдовец Милтон ведет тихую жизнь в маленьком городке. Все меняется, когда однажды на заднем дворе его дома терпит крушение летающая тарелка, а в ней — инопланетянин Джулс. Милтон не чувствует страха и решает приютить незваного гостя, не подозревая, как это изменит жизнь. Постепенно между ними возникает удивительная дружба. Инопланетянин помогает Милтону и его пожилым соседкам взглянуть на мир иначе, вспомнить о мечтах и обрести смысл в зрелом возрасте. Но когда о существовании Джулса узнает правительство, пенсионерам предстоит защитить своего нового друга.



Если вы соскучились по доброму, уютному кино, обратите внимание на «Джулс». Смотреть его стоит хотя бы ради того, чтобы вспомнить: чудеса случаются тогда, когда их совсем не ждешь.

