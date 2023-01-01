Биография

Бен Кингсли — британский актер кино, телевидения и театра. Лауреат премии «Оскар». Родился в Скарборо 31 декабря 1943 года. Творческий путь начал с театральной сцены. В 1967 году артиста пригласили в труппу Королевского Шекспировского театра. В то же время начал появляться на экранах, играя эпизодические роли в сериалах «Улица коронации», «Орландо», «Простите за выражение», «Джеканори». Сегодня фильмография Бена Кингсли насчитывает порядка 150 ролей. Самые яркие его работы можно увидеть в кинолентах «Ганди», «Остров проклятых», «Охранник», «Счастливое число Слевина», «Список Шиндлера», «Прогулка», «Железный человек 3», «Элегия». Также выступил продюсером триллера «Обычный человек».