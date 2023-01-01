WinkБен Кингсли
Бен Кингсли
Ben Kingsley
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 31 декабря 1943 г. (81 год)
Биография
Бен Кингсли — британский актер кино, телевидения и театра. Лауреат премии «Оскар». Родился в Скарборо 31 декабря 1943 года. Творческий путь начал с театральной сцены. В 1967 году артиста пригласили в труппу Королевского Шекспировского театра. В то же время начал появляться на экранах, играя эпизодические роли в сериалах «Улица коронации», «Орландо», «Простите за выражение», «Джеканори». Сегодня фильмография Бена Кингсли насчитывает порядка 150 ролей. Самые яркие его работы можно увидеть в кинолентах «Ганди», «Остров проклятых», «Охранник», «Счастливое число Слевина», «Список Шиндлера», «Прогулка», «Железный человек 3», «Элегия». Также выступил продюсером триллера «Обычный человек».
Фильмография
Актёр
- 8.2
Джулс2023, 83 минБесплатно
- 7.2
Быть Сальвадором Дали2022, 96 мин
- 8.6
Игра Ганнибала2018, 95 мин
- 8.2
Двойная игра2018, 103 мин
- 9.0
Обитель проклятых2014, 108 минБесплатно
- 9.5
Лекарь: Ученик Авиценны2013, 148 мин
- 8.1
Обычный человек2012, 82 минБесплатно
- 9.0
Остров проклятых2009, 132 мин
- 8.9
Последний легион2007, 97 минБесплатно
- 8.6
Элегия2007, 112 минБесплатно
- 9.1
Счастливое число Слевина2005, 105 минБесплатно
- 8.1
И грянул гром2004, 97 мин
- 8.5
Дом из песка и тумана2003, 120 мин
- 7.5
Смерть и девушка1994, 99 минБесплатно