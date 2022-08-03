Лекарь: Ученик Авиценны (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

После смерти матери молодой человек отправляется в далекое путешествие, чтобы изучать медицинское мастерство у лучшего врачевателя. Фильм «Лекарь. Ученик Авиценны» — историческая драма о стремлении к знаниям и просвещению.



Средневековая Европа утратила медицинские знания античности. Странствующие брадобреи пытаются помогать простолюдинам, однако их умения ограничены, и множество людей погибают в муках. Молодой человек по имени Роберт обладает удивительным даром чувствовать надвигающуюся смерть, но это не помогло ему спасти мать, скончавшуюся, когда он был еще мальчиком. Прослышав о гениальном лекаре Авиценне, Роберт пускается в опасное приключение, чтобы добраться до Персии и узнать тайны медицины.



Что ждет его в пути, вы узнаете, когда будете смотреть «Лекарь. Ученик Авиценны» (2013) онлайн на Wink.

