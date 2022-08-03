Лекарь: Ученик Авиценны (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
После смерти матери молодой человек отправляется в далекое путешествие, чтобы изучать медицинское мастерство у лучшего врачевателя. Фильм «Лекарь. Ученик Авиценны» — историческая драма о стремлении к знаниям и просвещению.
Средневековая Европа утратила медицинские знания античности. Странствующие брадобреи пытаются помогать простолюдинам, однако их умения ограничены, и множество людей погибают в муках. Молодой человек по имени Роберт обладает удивительным даром чувствовать надвигающуюся смерть, но это не помогло ему спасти мать, скончавшуюся, когда он был еще мальчиком. Прослышав о гениальном лекаре Авиценне, Роберт пускается в опасное приключение, чтобы добраться до Персии и узнать тайны медицины.
Что ждет его в пути, вы узнаете, когда будете смотреть «Лекарь. Ученик Авиценны» (2013) онлайн на Wink.
СтранаГермания
ЖанрИсторический, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время148 мин / 02:28
Рейтинг
- Режиссёр
Филипп
Штёльцль
- ТПАктёр
Том
Пэйн
- Актёр
Бен
Кингсли
- ЭРАктриса
Эмма
Ригби
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- ОМАктёр
Оливье
Мартинес
- ЭМАктёр
Элиас
М’Барек
- Актёр
Майкл
Джибсон
- СТАктёр
Стэнли
Таунсенд
- ММАктёр
Майкл
Маркус Морган
- АТАктёр
Адам
Томас Райт
- Сценарист
Филипп
Штёльцль
- ВБПродюсер
Вольф
Бауэр
- НХПродюсер
Нико
Хофманн
- ЖМПродюсер
Жан
Мойто
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ТОХудожник
Томас
Олах
- ХБОператор
Хаген
Богданский