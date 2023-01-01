Биография

Майкл Джибсон – британский актер, сценарист и продюсер родом из городка Кингстон-апон-Халл в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир. День рождения: 16 декабря 1980 г. Отец актера Майкла Джибсона – диктор местной радиостанции в его родном городе, а младший брат Пол Джибсон также является актером, режиссером и продюсером, работающим на телеканале «ITV». Майкл Джибсон женат на актрисе театра Каролине Шин. Когда будущему актеру исполнилось 14 лет, он вместе с младшим братом дебютировал в Вест-Энде в пьесе Лайонела Барта «Оливер!». Режиссером постановки выступил популярный продюсер Сэм Мендес. В дальнейшем Майкл Джибсон выступал на сцене Национального молодежного музыкального театра, меценатом которого является и в настоящее время. Профессиональное образование получил в Гилдфордской Школе актерского мастерства, в которой в 2002 г. ему присвоили степень бакалавра искусств. Первый фильм Майкла Джибсона, принесший ему известность, триллер «Ограбление на Бейкер-Стрит» (2008 г.) Роджера Дональдсона. В нем он – исполнитель одной из главных ролей вместе с Джейсоном Стэйтемом. В том же году актер пробует себя в жанре хоррора, снимаясь в фильме ужасов «Багровая мгла» Пэдди Бретнэк. Опыт оказался удачным и в 2010 г. в триллере ужасов «Мост Дьявола» роль Майкла Джибсона вновь главная. Он сыграл ключевого персонажа Чарльза Анджелфилда в детективе «Тринадцатая сказка» (2013 г.) и одного из главных героев в исторической драме «Лекарь: Ученик Авиценны» (2013 г.) немецкого режиссера Филиппа Штельцля, а также трактирщика в ремейке мюзикла «Красавица и чудовище» (2017 г.).