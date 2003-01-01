Дом из песка и тумана (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Голливудская драма Вадима Перельмана («Измены», «Пепел») с Беном Кингсли и Дженнифер Коннели — о девушке, которую по ошибке выселили из собственного дома, и мигранте из Ирана, купившем освободившуюся недвижимость. Кэти Николо пытается справиться с зависимостью, живя в маленьком доме недалеко от Сан-Франциско, который достался ей в наследство от отца. Однако из-за бюрократической ошибки ей приходится покинуть жилище, и единственный способ его вернуть — подать в суд. Тем временем дом за четверть реальной стоимости покупает бывший иранский офицер Массуд Амир Берани, сбежавший в США с семьей. Так он хочет выбраться из финансовой ямы, в которой оказался после эмиграции. Кэти и Массуд вступают в конфликт, в котором может быть только один победитель.



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