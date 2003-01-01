Дом из песка и тумана (фильм, 2003) смотреть онлайн
Сюжет
Голливудская драма Вадима Перельмана («Измены», «Пепел») с Беном Кингсли и Дженнифер Коннели — о девушке, которую по ошибке выселили из собственного дома, и мигранте из Ирана, купившем освободившуюся недвижимость. Кэти Николо пытается справиться с зависимостью, живя в маленьком доме недалеко от Сан-Франциско, который достался ей в наследство от отца. Однако из-за бюрократической ошибки ей приходится покинуть жилище, и единственный способ его вернуть — подать в суд. Тем временем дом за четверть реальной стоимости покупает бывший иранский офицер Массуд Амир Берани, сбежавший в США с семьей. Так он хочет выбраться из финансовой ямы, в которой оказался после эмиграции. Кэти и Массуд вступают в конфликт, в котором может быть только один победитель.
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Информация
Рейтинг
- ВПРежиссёр
Вадим
Перельман
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актёр
Бен
Кингсли
- РЭАктёр
Рон
Элдард
- ШААктриса
Шохре
Агдашлу
- ДААктёр
Джонатан
Адут
- ФФАктриса
Фрэнсис
Фишер
- КДАктриса
Ким
Диккенс
- НРАктриса
Нави
Рават
- Актёр
Карлос
Гомес
- КДАктёр
Киа
Джем
- ВПСценарист
Вадим
Перельман
- ШЛСценарист
Шон
Лоуренс Отто
- АДСценарист
Андре
Дюбюс III
- Продюсер
Майкл
Лондон
- ВППродюсер
Вадим
Перельман
- ШЛПродюсер
Шон
Лоуренс Отто
- НРПродюсер
Нина
Р. Садовски
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- ДБХудожник
Дрю
Боутон
- ХБХудожница
Хала
Бахмет
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ЛЗМонтажёр
Лиза
Зено Чургин
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорн�ер