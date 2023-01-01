Биография

Майкл Лондон — американский продюсер. Вошел в киноиндустрию в начале 2000-х годов. Большинство проектов, над которыми он работал — драмы, комедии и мелодрамы. Так, Майкл Лондон был одним из продюсеров таких фильмов и сериалов, как «Второй состав», «40 дней и 40 ночей», «Тринадцать», «Дом из песка и тумана», «На обочине», «Иллюзионист», «Привет семье!», «Посетитель», «Мой папа псих», «Харви Милк», «Аппалуза», «Умники», «Все самое лучшее», «Информатор!», «Побеждай!», «Бета», «Очень хорошие девочки», «Волшебники», «Холлеры», «Клуб жен астронавтов», «Трамбо», «Любите Куперов», «Доктор Шанс», «Слушание», «Брюс Ли: Рождение Дракона», «С прицепом», «Снегопад», «Русалка и дочь короля», «Элис и Джек», «Лучшие хиты».