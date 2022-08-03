Иллюзионист
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Иллюзионист

Иллюзионист (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.32005, The Illusionist
Драма, Фэнтези104 мин18+

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О фильме

Вена. Начало 20 века. В городе появляется загадочный человек, называвший себя иллюзионистом Эйзенхаймом. Он показывает публике невиданные фокусы, которые кажутся не иначе как волшебством.

Страна
США, Чехия
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иллюзионист»