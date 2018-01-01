Биография

Том Фишер — актер и режиссер. Родился в Лондоне 1968 году. Творческую карьеру кинодеятель начал в 1984 году. Первую серьезную роль сыграл в картине «Опасная любовь» 1988 года. Снялся в нескольких популярных детективах и триллерах. С 2019 года не участвует в съемках. Популярность Том Фишер получил благодаря ролям в таких картинах, как «Возвращение мумии», «Шанхайские рыцари», «Ван Хельсинг», «Иллюзионист» и других. Также Том Фишер снялся в ряде сериалов — «Куртизанки», «Чисто английские убийства». Пик его карьеры – роль в киноленте «Король Англии». Фильм «Радиатор» 2014 года Том снял в качестве режиссера под своей настоящей фамилией.