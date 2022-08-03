Обитель теней (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.52017, Marrowbone
Ужасы, Драма106 мин18+
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О фильме
«Обитель теней» (2017) — фильм о кошмарах в полупустующем доме, где ни осталось ни одного взрослого, а детей преследует страшный призрак. Могут ли они вырваться из проклятого узилища? Работа испанского режиссера Серхио Санчеса.
Мать четырех детей возвращается в дом своего детства, но вскоре умирает, и дети остаются одни. Они вынуждены держать в секрете смерть матери от службы опеки, ведь они обещали ей заботится друг о друге. Тем более, старший сын Джек скоро станет совершеннолетним и унаследует дом. Однако дом хранит зловещие тайны: зеркала замазаны черной краской, кто-то скребется и воет на чердаке, а вскоре детей начинает преследовать призрак... Что ему нужно и призрак ли это?
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СХРежиссёр
Серхио
Х. Санчес
- Актёр
Джордж
Маккэй
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- ЧХАктёр
Чарли
Хитон
- Актриса
Миа
Гот
- МСАктёр
Мэттью
Стэгг
- НХАктриса
Никола
Харрисон
- КСАктёр
Кайл
Соллер
- ТФАктёр
Том
Фишер
- МКАктриса
Мира
Кэтрин Пирс
- ПДАктёр
Пол
Джессон
- СХСценарист
Серхио
Х. Санчес
- Продюсер
Белен
Атьенса
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- ЖБПродюсер
Жислен
Барруа
- Продюсер
Хуан
Антонио Байона
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Бардалим
- СГХудожница
Соня
Гранде
- ЕРМонтажёр
Елена
Руис
- ШХОператор
Шави
Хименес
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес