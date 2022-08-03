Обитель теней (фильм, 2017) смотреть онлайн

«Обитель теней» (2017) — фильм о кошмарах в полупустующем доме, где ни осталось ни одного взрослого, а детей преследует страшный призрак. Могут ли они вырваться из проклятого узилища? Работа испанского режиссера Серхио Санчеса.



Мать четырех детей возвращается в дом своего детства, но вскоре умирает, и дети остаются одни. Они вынуждены держать в секрете смерть матери от службы опеки, ведь они обещали ей заботится друг о друге. Тем более, старший сын Джек скоро станет совершеннолетним и унаследует дом. Однако дом хранит зловещие тайны: зеркала замазаны черной краской, кто-то скребется и воет на чердаке, а вскоре детей начинает преследовать призрак... Что ему нужно и призрак ли это?





