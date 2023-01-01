Биография

Аарон Тейлор-Джонсон — британский актер, лауреат премии «Золотой глобус». Родился в Хай-Уиком, Великобритания, 13 июня 1990 года. Аарон интересовался сценой с детства. Он получил дополнительное образование в средней школе Холмер Грин, где делался особый упор на артистическое развитие детей. С 6 лет будущий актер изучал пение, акробатику и джазовую музыку. Тогда же Аарон начал участвовать в съемках рекламы и школьных постановках, а затем и получать эпизоды в кино. Первая главная роль Аарона была в детском фильме «Том и Томас», где он играл обоих близнецов (его сестра Джемма тоже получила маленькую роль), но известность пришла к нему позже: подростком он снялся в фильме «Ангус, стринги и поцелуи взасос», исполнив роль Робби. Самыми яркими работами Аарона Тейлора-Джонсона стали биографическая картина «Стать Джоном Ленноном», супергеройская комедия «Пипец», киноадаптация классического романа «Анна Каренина», драма «Чат» и фантастический боевик «Годзилла».