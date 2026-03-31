Ограбить Лондон (фильм, 2025) смотреть онлайн

Когда на городской стройке находят неразорвавшуюся бомбу, полиция эвакуирует целый район, не подозревая, что команда преступников готовит здесь дерзкую кражу. «Ограбить Лондон» (2025) — экшен-триллер с Аароном Тейлором-Джонсоном и Сэмом Уортингтоном от режиссера Дэвида Маккензи («Любой ценой»).



Военный сапер Уилл Трантер получает тревожную новость: на лондонской стройке обнаружена массивная бомба времен Второй мировой, которая может вот-вот сработать. Полиция дает указание отключить в округе электричество и эвакуирует весь район, пока угроза взрыва не будет устранена. Уилл делает все, что в его силах, чтобы обезвредить бомбу, но в одном из зданий тайно осталась команда грабителей с главарем по имени Каралис, которые собираются воспользоваться суматохой и проникнуть в хранилище банка.



Что случится, когда пути Трантера и Каралиса пересекутся, расскажет триллер «Ограбить Лондон». Фильм, наполненный неожиданными поворотами и саспенсом доступен в онлайн-кинотеатре Wink.

