Ограбить Лондон (фильм, 2025) смотреть онлайн
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О фильме
Когда на городской стройке находят неразорвавшуюся бомбу, полиция эвакуирует целый район, не подозревая, что команда преступников готовит здесь дерзкую кражу. «Ограбить Лондон» (2025) — экшен-триллер с Аароном Тейлором-Джонсоном и Сэмом Уортингтоном от режиссера Дэвида Маккензи («Любой ценой»).
Военный сапер Уилл Трантер получает тревожную новость: на лондонской стройке обнаружена массивная бомба времен Второй мировой, которая может вот-вот сработать. Полиция дает указание отключить в округе электричество и эвакуирует весь район, пока угроза взрыва не будет устранена. Уилл делает все, что в его силах, чтобы обезвредить бомбу, но в одном из зданий тайно осталась команда грабителей с главарем по имени Каралис, которые собираются воспользоваться суматохой и проникнуть в хранилище банка.
Что случится, когда пути Трантера и Каралиса пересекутся, расскажет триллер «Ограбить Лондон». Фильм, наполненный неожиданными поворотами и саспенсом доступен в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Маккензи
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- Актёр
Тео
Джеймс
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- НЭАктёр
Набил
Элухаби
- АААктёр
Александр
Арнольд
- ЛМАктёр
Люк
Мэбли
- ОСАктриса
Онор
Суинтон-Бирн
- СХАктриса
Саффрон
Хокинг
- ЭЭАктёр
Эльхам
Эхсас
- СОАктёр
Сэмюэль
Оутли
- ЛДАктёр
Лори
Дункан
- ИФАктёр
Иэн
Флетчер
- АШАктёр
Атул
Шарма
- ХЛАктёр
Хорхе
Леон
- НКАктёр
Навид
Кхан
- КСАктриса
Карен
Сикомб
- ГСАктёр
Гриффин
Стивенс
- БМАктёр
Бхарат
Мистри
- ЙСАктёр
Йоаким
Скарли
- МДАктриса
Мэри
Доэрти
- ЛХАктёр
Ли
Хантер
- РНАктёр
Рэми
Наср
- ЛБАктёр
Лайам
Бэллентайн
- БХСценарист
Бен
Хопкинс
- Продюсер
Джиллиан
Берри
- Продюсер
Дэвид
Маккензи
- МММонтажёр
Мэтт
Майер
- ДНОператор
Джиллз
Натгенс
- ТДКомпозитор
Тони
Дуган