Биография

Тео Джеймс — английский актер. Родился в городе Оксфорд 16 декабря 1984 года. Его настоящая фамилия — Таптиклис, сам актер имеет греческое происхождение. Тео Джеймс начал карьеру в кино, снявшись в сериале «Страстная женщина», также появился в «Аббатстве Даунтон». Его настоящим прорывом стало участие в франшизе «Дивергент», где он сыграл роль Тобиаса Итона, более известного как Фор. После успеха франшизы Тео Джеймс получил признание критиков и зрителей. Он появился в таких фильмах, как «Жена путешественника во времени», «Белый лотос», «Джентльмены» и многих других. Тео Джеймс — талантливый и энергичный актер, который продолжает развиваться и работать над новыми проектами.