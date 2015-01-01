Дивергент, глава 2: Инсургент (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.32015, Insurgent
Фантастика, Боевики114 мин12+
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Сюжет
В новой главе антиутопии об обществе, где все расставлено по полочкам, а любая индивидуальность подлежит искоренению, Трис должна найти способ борьбы со страшной системой. Кто из них на очереди? Она узнает все больше страшных подробностей, стоящих за кажущимся порядком.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Швентке
- Актриса
Шейлин
Вудли
- Актёр
Тео
Джеймс
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актёр
Джай
Кортни
- Актёр
Энсел
Элгорт
- Актёр
Майлз
Теллер
- Актриса
Зои
Кравиц
- Актёр
Мекай
Файфер
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актриса
Октавия
Спенсер
- БДСценарист
Брайан
Даффилд
- Сценарист
Акива
Голдсман
- МБСценарист
Марк
Бомбэк
- ВРСценарист
Вероника
Рот
- Продюсер
Пуйа
Шахбазян
- ТАПродюсер
Тина
Андерсон
- Продюсер
Нил
Бёргер
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АХХудожник
Алан
Хук
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- СЛМонтажёр
Стюарт
Леви
- НРМонтажёр
Нэнси
Ричардсон
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе