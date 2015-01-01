Дивергент, глава 2: Инсургент
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Дивергент, глава 2: Инсургент

Дивергент, глава 2: Инсургент (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.32015, Insurgent
Фантастика, Боевики114 мин12+

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Сюжет

В новой главе антиутопии об обществе, где все расставлено по полочкам, а любая индивидуальность подлежит искоренению, Трис должна найти способ борьбы со страшной системой. Кто из них на очереди? Она узнает все больше страшных подробностей, стоящих за кажущимся порядком.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дивергент, глава 2: Инсургент»

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