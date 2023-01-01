Биография

Роберт Швентке – режиссер и сценарист, родившийся в 1968 году в Штутгарте. Наиболее известен благодаря фильмам, снятым в Голливуде. За свою карьеру он успел поработать с такими звездами мирового масштаба, как Хелен Миррен, Морган Фримен и Джон Малкович. Швентке заинтересовался кино в юном возрасте, когда обнаружил камеру Super 8 в подвале родительского дома. После окончания школы он четыре семестра изучал философию и литературу в Тюбингене. Затем Роберт продолжил образование в Columbia College Hollywood. Режиссер предпочитает особо не афишировать личную жизнь. При этом в интернете можно найти его фотографии с женой Дженнифер, датированные концом нулевых. Швентке не любит появляться на красных ковровых дорожках и по возможности избегает общения с публикой. После напряженного съемочного дня ему нравится сидеть дома с книгой, а не выпивать вместе с актерами. В полнометражном кино Роберт дебютировал в начале 2000-х, сняв триллер «Тату» об охоте двух полицейских на серийного убийцу. В 2005 году он представил свою первую картину, снятую для Голливуда, – «Иллюзия полета». Среди других известных фильмов Роберта Швентке – «Жена путешественника во времени», «РЭД» и две части франшизы «Дивергент».