Биография

Октавия Спенсер – актриса из Америки. На ее счету престижные премии. Актрисе удалось стать обладательницей «Оскара», «Золотого Глобуса», BAFTA за появление в ленте под названием «Прислуга». В семье, помимо самой Октавии, было еще 6 детей. Обучалась в Обернском университете, где в конечном итоге стала бакалавром гуманитарных наук. Творческая карьера Октавии Спенсер взяла старт со скромных ролей в кино и на ТВ. Дебютной можно назвать небольшую роль в ленте «Время убивать». В копилке актрисы несколько десятков ролей в фильмах и телесериалах различного калибра. Большая их часть носила эпизодический характер: «Скорая помощь», «Теория большого взрыва», «Адвокатская практика» и прочие. Известность пришла к ней после одной из главных ролей в ленте «Прислуга». С этого момента Октавия стала популярной и получила многочисленные награды. Аналогичного результата удалось добиться и после участия в проекте «Форма воды». За создание образа немой уборщицы Зельды Далилы Фуллер актрисе дали номинацию на «Оскар» и «Золотой гГобус». Большинство ролей в фильмах Октавии Спенсер носили комедийный характер. Именно в этом амплуа она снискала признание публики и критиков. В 2009 году вошла в список «25 самых смешных актрис Голливуда».