Отцы и дочери (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.82014, Fathers & Daughters
Драма111 мин18+
О фильме

Известный писатель Джейк Дэвис потерял жену в автокатастрофе. Они остались вдвоeм с малолетней дочерью, которая тоже очень скучает по маме. После этого случая у Джейка начинаются судороги и психическая нестабильность, и девочку отдают к тeте и дяде, пока Джейк проходит курс лечения. 25 лет спустя выросшая дочь писателя работает социальным работником, вспоминает детство и пытается справиться с собственной нимфоманией.

Страна
США, Италия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

