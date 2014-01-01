Отцы и дочери (фильм, 2014) смотреть онлайн

Известный писатель Джейк Дэвис потерял жену в автокатастрофе. Они остались вдвоeм с малолетней дочерью, которая тоже очень скучает по маме. После этого случая у Джейка начинаются судороги и психическая нестабильность, и девочку отдают к тeте и дяде, пока Джейк проходит курс лечения. 25 лет спустя выросшая дочь писателя работает социальным работником, вспоминает детство и пытается справиться с собственной нимфоманией.



Отцы и дочери смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.