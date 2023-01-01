Биография

Джейн Фонда — одна из самых именитых и прославленных американских актрис, продюсер, писательница, активистка и сценарист, основоположница фитнес-движения в Америке. За свою творческую жизнь кинозвезда успела 7 раз номинироваться на «Оскар» и дважды стать обладательницей престижной премии за роли в кинолентах «Клют» и «Возвращение домой». Также Джейн Фонда — многократный лауреат и обладательница «Эмми», BAFTA и «Золотого глобуса». Знаменитая артистка родилась в Нью-Йорке 21 декабря 1937 года. Джейн Фонда появилась на свет в семье актера, свое имя получила в память о Джейн Сеймур, которая была одним из предков ее матери. Будущая актриса закончила актерскую студию в родном городе, работала моделью и служила в театре. На большом экране артистка впервые появилась в комедийной молодежной киноленте «Большая история». Джейн Фонда имеет внушительную творческую биографию. В ее портфолио более 330 работ в кино, на сцене и на телевидении. Она снялась в множестве фильмов и сериалов, в том числе ставших легендарными. Одни из самых выдающихся работ актрисы — роль в драме «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» и лирической киноленте «На Золотом пруду». Актриса, несмотря на возраст, продолжает сниматься в кино и на ТВ.