Книжный клуб (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
9.12018, Book Club
Комедия, Мелодрама99 мин18+
О фильме
Кэрол, Шэрон, Дайан и Вивиан дружат уже более тридцати лет и регулярно собираются, чтобы обсудить прочитанные книги. На одну из таких встреч Вивиан приносит эротический роман «50 оттенков серого», который вдохновляет героинь не ставить крест на личной жизни, несмотря на преклонный возраст.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Билл
Холдермэн
- Актриса
Дайан
Китон
- Актриса
Джейн
Фонда
- Актриса
Кэндис
Берген
- Актриса
Мэри
Стинберген
- Актёр
Энди
Гарсиа
- КТАктёр
Крэйг
Т. Нельсон
- Актёр
Дон
Джонсон
- Актёр
Эд
Бегли мл.
- Актёр
Ричард
Дрейфусс
- Актёр
Уоллес
Шоун
- Сценарист
Билл
Холдермэн
- ЭССценарист
Эрин
Симс
- Продюсер
Билл
Холдермэн
- АСПродюсер
Алекс
Сакс
- ЭСПродюсер
Эрин
Симс
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ЭДОператор
Эндрю
Данн
- ПНКомпозитор
Питер
Нашел