Книжный клуб (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Кэрол, Шэрон, Дайан и Вивиан дружат уже более тридцати лет и регулярно собираются, чтобы обсудить прочитанные книги. На одну из таких встреч Вивиан приносит эротический роман «50 оттенков серого», который вдохновляет героинь не ставить крест на личной жизни, несмотря на преклонный возраст.

