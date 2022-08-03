Книжный клуб
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Книжный клуб (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

9.12018, Book Club
Комедия, Мелодрама99 мин18+

О фильме

Кэрол, Шэрон, Дайан и Вивиан дружат уже более тридцати лет и регулярно собираются, чтобы обсудить прочитанные книги. На одну из таких встреч Вивиан приносит эротический роман «50 оттенков серого», который вдохновляет героинь не ставить крест на личной жизни, несмотря на преклонный возраст.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Книжный клуб»