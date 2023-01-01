Биография

Кэндис Берген — киноактриса и продюсер. Имеет две премии «Золотой глобус» и пять «Эмми». Номинировалась на «Оскар». Родилась в Лос-Анджелесе 9 мая 1946 года. Появилась на свет в семье модели и актера. От матери унаследовала эффектную внешность, от отца — артистический дар. Девушка неоднократно побеждала в конкурсах красоты. В ее биографии есть съемки в рекламе косметики. Став знаменитой, решила попробовать себя в продюсировании и организовала съемки фильмов «Мерфи Браун» и «Мэри и Тим». Кэндис Берген охотно снимали, давали главные роли. Кульминацией в карьере звезды стал фильм «Начать сначала», за который ее номинировали на «Оскар» как лучшую актрису второстепенного плана. Многие знают ее по военной драме «Песчаная галька», где блондинка сыграла главного персонажа. Самым щедрым на награды стал сериал «Мэрфи Браун» – Берген получила за него сразу несколько престижных премий.