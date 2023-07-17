Они сделали нас такими (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Драма с участием Дастина Хоффмана о разведенной матери, которая пытается наладить отношения со своими родителями и братом, пока их семья находится на грани катастрофы. Эбигейл недавно разошлась с мужем и осталась с двумя детьми. Она пишет статьи для журнала и не видит для себя перспектив дальнейшего развития, но почти не думает о своей личной жизни и карьере. У ее матери пограничное расстройство личности, и та отказывается ухаживать за отцом, который стремительно теряет силы и уже не может обходиться без помощи. Эбигейл навещает его почти каждый день, несмотря на их сложное прошлое — кажется, жить ему осталось совсем недолго. Нэйтан, брат Эбигейл, рассорился с родственниками и не видел семью уже 20 лет, но сестра уговаривает его вернуться назад, ведь другого шанса может уже не быть.
Рейтинг
- МБРежиссёр
Майем
Биалик
- ДААктриса
Дианна
Агрон
- Актёр
Дастин
Хоффман
- СХАктёр
Саймон
Хелберг
- Актриса
Кэндис
Берген
- ЧУАктёр
Чарли
Уэбер
- МХАктриса
Мэллани
Хьюберт
- ШКАктриса
Швета
Кешвани
- ДЧАктёр
Джастин
Чу-Кэри
- ДГАктёр
Джулиан
Гант
- АВАктриса
Анастасия
Вероника Ли
- МБСценарист
Майем
Биалик
- ЭКПродюсер
Эш
Кристиан
- ЭКПродюсер
Энн
Клементс
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин