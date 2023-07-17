Они сделали нас такими (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Драма с участием Дастина Хоффмана о разведенной матери, которая пытается наладить отношения со своими родителями и братом, пока их семья находится на грани катастрофы. Эбигейл недавно разошлась с мужем и осталась с двумя детьми. Она пишет статьи для журнала и не видит для себя перспектив дальнейшего развития, но почти не думает о своей личной жизни и карьере. У ее матери пограничное расстройство личности, и та отказывается ухаживать за отцом, который стремительно теряет силы и уже не может обходиться без помощи. Эбигейл навещает его почти каждый день, несмотря на их сложное прошлое — кажется, жить ему осталось совсем недолго. Нэйтан, брат Эбигейл, рассорился с родственниками и не видел семью уже 20 лет, но сестра уговаривает его вернуться назад, ведь другого шанса может уже не быть.

