7.62022, As They Made Us
Драма95 мин16+
После развода Эбигейл сближается с семьей, узнав, что ее отец умирает. Трогательная драма с Дастином Хоффманом

Они сделали нас такими (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Драма с участием Дастина Хоффмана о разведенной матери, которая пытается наладить отношения со своими родителями и братом, пока их семья находится на грани катастрофы. Эбигейл недавно разошлась с мужем и осталась с двумя детьми. Она пишет статьи для журнала и не видит для себя перспектив дальнейшего развития, но почти не думает о своей личной жизни и карьере. У ее матери пограничное расстройство личности, и та отказывается ухаживать за отцом, который стремительно теряет силы и уже не может обходиться без помощи. Эбигейл навещает его почти каждый день, несмотря на их сложное прошлое — кажется, жить ему осталось совсем недолго. Нэйтан, брат Эбигейл, рассорился с родственниками и не видел семью уже 20 лет, но сестра уговаривает его вернуться назад, ведь другого шанса может уже не быть.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

