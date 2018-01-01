Wink
Они сделали нас такими
Актёры и съёмочная группа фильма «Они сделали нас такими»

Актёры и съёмочная группа фильма «Они сделали нас такими»

Режиссёры

Майем Биалик

Mayim Bialik
Режиссёр

Актёры

Дианна Агрон

Dianna Agron
АктрисаAbigail
Дастин Хоффман

Dustin Hoffman
АктёрEugene
Саймон Хелберг

Simon Helberg
АктёрNathan
Кэндис Берген

Candice Bergen
АктрисаBarbara
Чарли Уэбер

Charlie Weber
АктёрPeter
Мэллани Хьюберт

Mellanie Hubert
АктрисаDiana (в титрах: Melanie Hubert)
Швета Кешвани

Sweta Keswani
АктрисаDr. Patel
Джастин Чу-Кэри

Justin Chu-Cary
АктёрJay
Джулиан Гант

Julian Gant
АктёрDarrin
Анастасия Вероника Ли

Anastasia Veronica Lee
АктрисаYoung Abigail

Сценаристы

Майем Биалик

Mayim Bialik
Сценарист

Продюсеры

Эш Кристиан

Ash Christian
Продюсер
Энн Клементс

Anne Clements
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Манетина

Актриса дубляжа
Геннадий Новиков

Актёр дубляжа
Глеб Петров

Актёр дубляжа
Людмила Ильина

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа