Биография

Уоллес Шоун — американский актер театра и кино, сценарист, продюсер. Родился в Нью-Йорке 12 ноября 1943 года. Уоллес окончил среднюю школу Патни, после которой обучался в Гарварде и Оксфорде на историческом, а затем экономическом факультетах. Какое-то время будущий артист хотел связать свою жизнь с дипломатией, но заинтересовался актерским ремеслом и после прохождения соответствующих курсов стал работать в театре в качестве актера и драматурга. Карьера Уоллеса Шоуна началась сразу с двух фильмов, ставших американской классикой, — «Весь этот джаз» Боба Фосси и «Манхэттэн» Вуди Аллена. Также кинодеятель активно работает в сфере озвучания. Он принимал участие в таких проектах, как «История игрушек 2», «Корпорация монстров», «Суперсемейка», «Гриффины», «Конь БоДжек», «Семейка Аддамс: Горящий тур» и других.