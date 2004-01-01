Лихорадка (фильм, 2004) смотреть онлайн

На глаза богатой женщины случайно попадает такое монументальное произведение, как «Капитал». Творение Карла Маркса подталкивает ее к размышлениям о судьбах современного пролетариата. В результате она отправляется в неназванную страну третьего мира, чтобы присоединиться к людям, отдающим свои жизни в революционной борьбе.

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