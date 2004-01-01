Лихорадка (фильм, 2004) смотреть онлайн
7.82004, The Fever
Драма83 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
На глаза богатой женщины случайно попадает такое монументальное произведение, как «Капитал». Творение Карла Маркса подталкивает ее к размышлениям о судьбах современного пролетариата. В результате она отправляется в неназванную страну третьего мира, чтобы присоединиться к людям, отдающим свои жизни в революционной борьбе.
Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Лихорадка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрДрама
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- КГРежиссёр
Карло
Гэбриель Неро
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Майкл
Мур
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- Актриса
Джеральдин
Джеймс
- Актёр
Раде
Шербеджия
- МВАктёр
Максим
Венгеров
- МПАктёр
Маринко
Прга
- КГСценарист
Карло
Гэбриель Неро
- Сценарист
Уоллес
Шоун
- Продюсер
Джейсон
Блум
- КГПродюсер
Карло
Гэбриель Неро
- ТЛХудожница
Таня
Лако
- ВИХудожница
Вера
Иванкович