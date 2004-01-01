Лихорадка
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Лихорадка

Лихорадка (фильм, 2004) смотреть онлайн

7.82004, The Fever
Драма83 мин18+
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О фильме

На глаза богатой женщины случайно попадает такое монументальное произведение, как «Капитал». Творение Карла Маркса подталкивает ее к размышлениям о судьбах современного пролетариата. В результате она отправляется в неназванную страну третьего мира, чтобы присоединиться к людям, отдающим свои жизни в революционной борьбе.
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Страна
США, Великобритания
Жанр
Драма
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb