Биография

Ванесса Редгрейв – актриса из Великобритании, родилась 30 января 1937 г. 6 раз была в числе номинантов на премию «Оскар» и получила один приз за лучшую второстепенную роль (фильм «Джулия»). 3 раза была в списке номинантов на премию BAFTA и один раз получила приз. 13 раз номинировалась на премию «Золотой Глобус» и дважды получала призы. Также является обладательницей премий BAFTA TV, «Эмми», «Тони», премии Гильдии киноактеров США. Отцом Редгрейв был знаменитый актер, писатель и режиссер. В 1954 году она стала студенткой Royal Central School of Speech and Drama. В 1957 году состоялся театральный дебют актрисы. Известность принесла Ванессе Редгрейв роль в кинокартине «Морган: подходящий случай для терапии». Работа принесла актрисе золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля. Одной из ярких ранних работ является роль в фильме «Айседора», за которую актриса вошла в список номинантов на «Оскар» и «Золотой Глобус». В 1984 Редгрейв снялась в фильме «Бостонцы», которая снова принесла номинации на две главные премии Голливуда. За фильм «Говардс Энд» актриса снова номинировалась на «Оскар». В общей сложности Редгрейв снялась в более чем 80 картинах, а также работала в телевизионных сериалах. Первым мужем актрисы стал Т. Ричардсон. В браке родились две дочери, которые пошли по стопам матери и стали актрисами. В союзе с Франко Неро у Редгрейв родился сын.