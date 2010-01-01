Стукачка (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.62010, The Whistleblower
Драмы, Криминал111 мин16+
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Сюжет
Кэтрин - отважный коп из Небраски, которая получает задание направиться в Боснию, дабы выяснить причины секс-торговли рабынь в стране. В это время в этом государстве царит хаос после проведения военных действий. Расследование заводит главную героиню в самое сердце подпольной работорговли, на которую завязаны не только властные структуры Боснии, но и сотрудники Организации Объединенных наций. В попытке найти истину Кэтрин находит женщину, которая смогла избежать участи секс-рабыни. Теперь только они могут пролить правду на структуру ООН и бесчинства, творившиеся в Боснии.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЛКРежиссёр
Лариса
Кондрацки
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- Актриса
Моника
Беллуччи
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- РКАктриса
Роксана
Кондурач
- ПШАктриса
Паула
Шрамм
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- АПАктёр
Александру
Поточан
- УХАктёр
Уильям
Хоуп
- ЛКСценарист
Лариса
Кондрацки
- ЭКСценарист
Эйлис
Кирван
- Продюсер
Селин
Рэттрэй
- ДБПродюсер
Дэниэл
Бекерман
- РБПродюсер
Роберт
Берначчи
- ГФХудожница
Герша
Филлипс
- АПХудожница
Андриа
Поупэ
- ДКМонтажёр
Джулиан
Кларк
- КМОператор
Киран
МакГиган
- Композитор
Майкл
Дэнна