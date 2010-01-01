Стукачка (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Кэтрин - отважный коп из Небраски, которая получает задание направиться в Боснию, дабы выяснить причины секс-торговли рабынь в стране. В это время в этом государстве царит хаос после проведения военных действий. Расследование заводит главную героиню в самое сердце подпольной работорговли, на которую завязаны не только властные структуры Боснии, но и сотрудники Организации Объединенных наций. В попытке найти истину Кэтрин находит женщину, которая смогла избежать участи секс-рабыни. Теперь только они могут пролить правду на структуру ООН и бесчинства, творившиеся в Боснии.



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