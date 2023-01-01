Биография

Майкл Дэнна — канадский композитор. Лауреат премии «Оскар» за саундтрек к фильму «Жизнь Пи». Родился в Виннипеге 20 сентября 1958 года. Майкл является старшим братом композитора Джеффа Дэнна. Он окончил Торонтский университет, обучаясь в котором писал музыку для студенческой театральной труппы. После выпуска Дэнна выиграл композиторскую стипендию имени Гленна Гулда в 1985 году. За свою длительную карьеру композитора Майкл Дэнна написал более ста саундтреков для ТВ- и кинопроектов, среди которых музыка ко всем фильмам египетского режиссера Атома Эгояна. Также музыкант приложил руку к таким драмам, как «Капоте», «Маленькая мисс Счастье», «Человек, который изменил все» и «500 дней лета».