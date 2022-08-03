Любовный менеджмент (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Убежденная холостячка - галерейщица Сью - разъезжает по стране, продавая дешевые предметы искусства гостиницам и мотелям. Однажды она знакомится с менеджером Майком. С первого взгляда Майк влюбляется в Сью и гоняется за ней по всей Америке…

