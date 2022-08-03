Любовный менеджмент
Wink
Фильмы
Любовный менеджмент
7.82008, Management
Драма, Мелодрама89 мин18+

Любовный менеджмент (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Убежденная холостячка - галерейщица Сью - разъезжает по стране, продавая дешевые предметы искусства гостиницам и мотелям. Однажды она знакомится с менеджером Майком. С первого взгляда Майк влюбляется в Сью и гоняется за ней по всей Америке…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовный менеджмент»