Любовный менеджмент (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Убежденная холостячка - галерейщица Сью - разъезжает по стране, продавая дешевые предметы искусства гостиницам и мотелям. Однажды она знакомится с менеджером Майком. С первого взгляда Майк влюбляется в Сью и гоняется за ней по всей Америке…
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- СБРежиссёр
Стефен
Белбер
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актёр
Стив
Зан
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- ФУАктёр
Фред
Уорд
- ДХАктёр
Джеймс
Хироюки Лиао
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- КОАктриса
Кэти
О’Грэйди
- ИСАктриса
Иоланда
Суарез
- КХАктёр
Кевин
Хеффернан
- СБСценарист
Стефен
Белбер
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- Продюсер
Дженнифер
Энистон
- КЛХудожник
Кристофер
Лоуренс
- КСМонтажёр
Кейт
Санфорд
- ЭАОператор
Эрик
Алан Эдвардс
- Композитор
Майкл
Дэнна
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен