Биография

Вик Годфри – продюсер, получивший наибольшую известность благодаря работе над «сумеречной» сагой и «Бегущим в лабиринте». Он хорошо разбирается в том, чем живут подростки, и знает, как снять фильм, который им наверняка понравится. После окончания средней школы в Джонсон-Сити, штат Теннеси, Годфри продолжил образование в Принстонском университете, где получил степень по английской литературе. Затем он перебрался в Нью-Йорк. Там ему посчастливилось попасть на стажировку в компанию New Line Cinema. В 1996 году Вик занял должность вице-президента в Horizon Pictures, а спустя пару лет перешел в Davis Entertainment. В 2006 году он вместе со своим другом Мартином Боуэном основал продюсерскую компанию Temple Hill Entertainment. Среди самых популярных фильмов Годфри – все части франшизы «Сумерки», «Виноваты звезды», «Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть». В 2018 году Вик согласился стать президентом Paramount. На этой должности он пробыл всего два года, после чего вернулся к работе в Temple Hill Entertainment. О личной жизни Годфри не очень много информации. Известно, что он женат. Его супруга – Мэри Керр, видный в Лос-Анджелесе акушер-гинеколог.